Mitul despre Omega 3 a fost spulberat Stim cit de important este aportul de grasime sanatoasa pentru o dieta echilibrata. Doua dintre cele mai importante substante pentru corp - EPA si DHA - se gasesc in principal in carnea anumitor tipuri de pesti. ALA (acidul alfa-linolenic), un alt acid gras omega-3, se gaseste in surse de plante, cum ar fi nucile si semintele. Se pare ca Omega-3 are o serie de proprietati uluitoare asupra organ Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Salata de icre este delicioasa, mai ales daca este facuta in casa. Cei care au mai facut salata de icre acasa au intampinat și problema taierii lor. Cum repari icrele taiate? Ce sunt icrele și de cate feluri sunt Icrele sunt, de fapt, ovule de pești, iar forma și marimea lor difera de la o specie la…

- Cei patru adolescenti care au fost loviti de o ambarcatiune in timp ce se antrenau cu un caiac, la Orsova, au fost salvati de un politist de frontiera care era in timpul liber si care se afla cu barca sa in apropiere. Totodata, cel care ii accidentase este un fost politist de frontiera, acum pensionat,…

- Soferul care a lovit din plin un barbat si o femeie intr-o statie de autobuz, dupa ce a scapat de sub control masina, nu este la primul accident. Martorii au relatat care a fost prima reactie a soferului.

- el putin sapte persoane si-au pierdut viata si alte 50 au fost ranite intr-o explozie de proportii, posibil cauzata de o acumulare de gaze, care a distrus duminica o cladire de afaceri in centrul orasului Dhaka, capitala Bangladeshului, au anuntat autorit

- Desi de obicei suntem avertizati asupra pericolelor la care ne expunem, in special pe perioada verii, din cauza consumului insuficient de apa, aflam ca excesul este la fel de periculos. „A bea prea mult poate duce la intoxicatie cu apa si la consecinte grave asupra sanatatii“, scrie medicul Vasi Radulescu.

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala in cazul morții lui Corin Dobrinescu. Regretatul artist s-a stins din viața sambata dupa-amiaza, dupa ce a fost spulberat de o duba, pe raza localitații Horezu, județul Valcea, chiar sub privirile ingrozite ale fratelui sau. Martorii de la fața locului au facut…

- In ultimul deceniu, cu excepția lui Reghecampf, care a plecat de doua ori la contracte de milioane de euro avand scris in CV ca a pregatit clubul lui Becali, ceilalți tehnicieni nu s-au ales cu nimic in urma aventurii la FCSB: au fost angajați la echipe mediocre de liga a II-a ori chiar a III-a sau…

- LONCOLOR ii ureaza succes lui ROXEN la Eurovision! Artista, brand ambassador-ul gamei LONCOLOR EXPERT HEMPstyle, reprezinta Romania in competiția Eurovision Song Contest 2021, care va avea loc la Rotterdam in perioada 18 – 22 mai. Concursul va fi difuzat in direct la Televiziunea Naționala. ROXEN va…