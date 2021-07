Mitul celor 10.000 de pași pe zi, demontat. Care ar fi cifra potrivită? Medicii spun ca plimbarile lungi nu numai ca ne ajuta sa ne menținem silueta, dar aduc și numeroase beneficii pentru sanatate. Iar numarul magic ar fi 10.000 de pași zilnic, doar un mit. Insa, cercetatorii au descoperit ca daca parcurgi zilnic intre 7.000 și 8.000 de pași, vei obține beneficii maxime pentru sanatate, potrivit Insider . In ciuda recomandarilor de pretutindeni, nu exista nicio dovada științifica care sa ateste ca 10.000 de pași efectuați zilnic reprezinta ținta ideala pentru sanatate sau scadere in greutate. Acest numar „magic” este unul aleatoriu, care a aparut in urma unei campanii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

