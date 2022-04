Mitul căpșunei românești de aprilie: „Nu există așa ceva pe piață, momentan” – Gheorghe Vlad, Prodcom Legume Fructe Ca la orice inceput de sezon, primele capșune aparute pe piața au preț de trufandale, ajungand sa coste chiar și peste 30 lei/kg la acest moment, daca sunt din producția autohtona sau cel puțin așa lasa sa se ințeleaga comercianții. Numai ca sunt destul de mulți cei care se indoiesc, și pe buna dreptate, ca acestea ar fi produse in țara, dat fiind vremea de la noi, mai ales ca nici macar temerarii care cultiva soiuri timpurii in spații protejate (sere și solarii) nu se pot lauda decat cu cantitații foarte mici recoltate. „Nu exista capșuna romaneasca, momentan, pe piața. Sunt foarte puține fructe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

