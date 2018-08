Bucuresteanca ce a invins-o in trecut pe Muguruza sau Boucahrd, ajungand pana pe locul 68 WTA, cap de serie numarul opt la Arad, a surclasat-o, cu 6-0, 6-0, sambata, in semifinale, pe grecoaica Vasiliki Karvouni (18 ani, 1.223 WTA), tenismena venita din calificari, dupa doar 49 de minute de joc, la care a asistat si Ilie Nastase.

Ceva mai mult s-a intrebuintat bosniaca Berberovic (19 ani, 744 WTA), a sasea favorita, care a castigat cu 6-3, 6-4 in fata unguroaicei Alexa Pirok (21 ani, 1.082 WTA), dupa 85 de minute.

Ultimul act de la Activ Club, care va aduce castigatoarei 12 puncte…