- In cadrul intalnirii care marcheaza 75 de ani de infiintarea aliantei, prin ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, Romania a semnat scrisoarea de intenție pentru cooperarea multinaționala in vederea dezvoltarii și implementarii de software pentru servicii de Cloud și Edge.

- O delegație de oameni de afaceri din Japonia și reprezentanți romani ai unor firme japoneze de renume au avut o intalnire la CCIA Timiș, ca parte a vizitei oficiale a delegației nipone la Timișoara. Scopul intalnirii a fost acela de documentare privind oportunitațile de afaceri și investiții oferite…

- Cu motocicleta, de la Blaj in Coreea de Sud și Japonia. Sportivul Ioan Tiurean a plecat intr-o aventura de 34.000 de kilometri Cu motocicleta, de la Blaj in Coreea de Sud și Japonia: Un barbat din Alba, pasionat de motociclete, calatorii extreme și taekwondo va parcurge in vara acestui an 34.000 de…

- Ca in fiecare an, Muzeul de Arta se transforma in scena de muzica TIFF! Aproape in fiecare seara de festival, artiști din Romania, Japonia, Ungaria, Franța sau Germania vor pregati show-uri de blues, electro, disco alternative sau rock pentru clujeni și i

- Statele lumii au acumulat datorii de 315.000 miliarde de dolari, potrivit unui raport publicat de Institutul de Finante Internationale (IIF), citat de CNBC. Acest val al datoriilor globale reprezinta cea mai mare, cea mai rapida si mai larga crestere a datoriilor de la al Doilea Razboi Mondial, care…

- Kabosu, un caine din rasa Shiba Inu, a carui fotografie a devenit o celebra „mema" pe internet si care a inspirat logo-ul criptomonedei Dogecoin, apreciata de Elon Musk, a murit vineri in Japonia, a anuntat proprietara sa.

- In ultimii ani, in comunitatea selecta a interpreților de muzica clasica s-a impus, datorita talentului si virtuozitații interpretarii, Chiyo Hagiwara. Pianista nipona a reușit performanța de a ințelege și de a transmite publicului partiturile compuse de micul Carl Filtsch, intr-un mod unic. Mai mult,…

- Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu s-au calificat la Jocurile Olimpice in proba de dublu mixt la tenis de masa. Romanii vor concura pentru medalii pentru a doua oara la rand. Sportiva era deja calificata in competiția pe echipe și la simplu, iar acum va concura și la dublu mixt, fiind la a doua participare…