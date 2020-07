Mitsubishi L200: În căutarea durabilității extreme. Acesta este un pick-up truck care exprima duritate de la grila frontala pana la hayon. Robust nu inseamna ca nu e confortabil. Pasiti in interiorul modelului pick-up truck L200 si veti descoperi o cabina spatioasa, confortabila, care pare, mai degraba, interiorul unui SUV. Fie ca folositi L200 la munca, alte treburi sau intr-o aventura cu familia, acesta este construit sa va transporte in siguranta si este echipat cu o intreaga paleta de tehnologii avansate (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banuit de comiterea infractiunii de distrugere, retinut de politisti. Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii infractiunii de distrugere prin incendiere, politisti din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au identificat un tanar, de 19 ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 12 iulie a.c.,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat 7.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de aproximativ 82.000 lei. Un autoturism de teren, folosit la activitatea infractionala, a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor.…

- Cazionul din Constanța a intrat in sfarșit in renovare, dupa ani buni in care lucrurile acolo doar s-au degradat. MyCT ne prezinta cateva fotografii din interiorul Cazinoului, așa cum arata acum, la inceputul lucrarilor de consolidare și refacere a cladirii monument istoric. Fotografiile, mai jos:

- REVENIRE LA NORMAL… Guvernul a decis sa includa redeschiderea bisericilor in Hotararea de Guvern care va fi adoptata, marți. Asta dupa ce, saptamana trecuta, Patriarhia Romana le-a cerut autoritaților sa deschida cat mai repede lacașurile de cult. . “Fața de situația existenta pana in momentul de fața,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, la Oradea, ca „in viitorul apropiat” s-ar putea relua slujbele religioase in interiorul lacașelor de cult, cu respectarea unor reguli și cu participarea unui numar limitat de persoane. ”Este prevazuta in planul nostru deschiderea bisericilor pentru oficierea…

- Opel continua in aceasta perioada campania de teasere care anticipeaza lansarea noii generații Mokka. De data aceasta, constructorul german a publicat un teaser cu interiorul SUV-ului și a oferit și o serie de detalii interesante. Astfel, interiorul noului Mokka va utiliza noul cockpit digital Pure…

- Zeci de persoane au format cozi in exteriorul și in interiorul magazinul Pepco din comuna Florești, județul Cluj, in prima zi de stare de alerta. Mulți dintre cumparatori nu poarta masca de protecție și nu respecta distanțarea fizica, noteaza Ziua de...

- Magazinele din interiorul mall-urilor care au intrari exterioare se vor deschide, dupa 15 mai. In interiorul localitatii va exista libertate deplina de circulatie Magazinele din interiorul mall-urilor care au intrari exterioare vor fi deschise dupa ridicarea starii de urgenta, a anuntat miercuri premierul…