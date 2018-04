Stiri pe aceeasi tema

- Mitsubishi Electric Europe, prin diviza Mitsubishi Electric Living Environmental Systems, a inaugurat prima sucursala a companiei din România, la București, întarind astfel prezența brandului pe piața din România. Lansarea a avut loc în prezența distribuitorilor și colaboratorilor…

- A fost lansat apelul la contribuții pentru pentru ediția a XVI-a a Conferinței Naționale de Învațamânt Virtual (CNIV) și ediția a XIII-a a International Conference on Virtual Learning (ICVL) – New Technologies in Education and Research. Anul acesta, proiectele educaționale…

- Primul magazin gol din Romania s-a deschis seara trecuta in Bucuresti. The Empty Shop este este un concept diferit gandit in scop umanitar, un loc in care clientii si vizitatorii sunt invitati nu pentru a goli rafturile, ci pentru a le umple cu haine pe care nu le mai imbraca, pentru a fi donate unor…

- Businessul Secom, infiintat in urma cu 27 de ani, specializat in importul si distributia de suplimente alimentare, a deschis un magazin in Arad pe o suprafata de 60 mp, dupa o investitie de 40.000 de euro, si ajunge astfel la 13 magazine proprii la nivel national, in zece dintre cele mai mari orase…

- Ajunsa in 2018 la cea de-a 14-a ediție, Noaptea Muzeelor, organizata de Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania, se va desfașura anul acesta pe data de 19 mai. Un eveniment cultural de amploare dedicat circuitului muzeal și evenimentelor conexe, Noaptea Muzeelor invita publicul sa descopere și anul…

- Leasing Automobile Cluj este cel de-al treilea showroom, dupa cel de la Galati si Arad, urmând sa fie deschis unul si la Bucuresti. În trei ani de activitate, compania a livrat peste 400 de autovehicule în aceasta zona a tarii, motiv pentru care a ales sa deschida un punct…

- Olivier Rochon este sportivul nascut in Romania care reprezinta Canada la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud. Tanarul, in varsta de 28 de ani, a debutat vineri la competiția care are loc la Pyeongchang, unde spera sa obțina marea performanța la proba de schi acrobatic. Nascut la București din parinți…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola în România raportate pâna vineri este 10.749, din care 38 de decese. În saptamâna 5 – 9 februarie au fost raportate…