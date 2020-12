Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, Vasile Pruteanu, și fostul viceprimar al orașului Piatra Neamț, Ana Monda, au fost condamnați in dosarul finanțarii echipei Ceahlaul Piatra-Neamț. In același dosar au mai primit pedepse trei funcționari. Toate pedepsele sunt cu suspendare. Marius…

- Sarbatorile zilei de 21 noiembrie OrtodoxeIntrarea in biserica a Maicii Domnului (Dezlegare la peste)Greco-catoliceIntrarea in Templu a Maicii DomnuluiRomano-catolicePrezentarea la Templu a Sf. Fc. MariaIntrarea in biserica a Maicii Domnului…

- Mitropolitul Teofan a prezentat duminica la Dragalina trei lucruri care il ajuta pe credincios sa se indeparteze de pacat, potrivit basilica.ro.Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a vizitat comunitatea parohiala „Sfanta Mare Mucenița Varvara”, unde a sfințit noua casa sociala și noua casa parohiala,…

- La incheierea Sarbatorii Sfintei Cuvioasa Parascheva, Mitropolitul Teofan a adresat un mesaj credinciosilor, pelerinilor si celor implicati in organizare, potrivit basilica.ro.Mitropolitul Moldovei si Bucovinei a precizat ca, desi conditiile din 2020 au fost diferite de anii trecuti, „Sfanta…

- Mitropolitul Moldovei Teofan l-a citat pe președintele SUA, Donald Trump vorbind despre „locurile de inchinare care asigura servicii esentiale”. Citatul a fost folosit in discursul ținut de Teofan la ceremoniile de la Iași dedicate Sfintei Cuvioase Parascheva, in contextul epidemiei de Covid 19 și a…

- Mitropolitul Teofan al Moldovei si Bucovinei, a declarat, joi, ca decizia autoritatilor de a interzice celor care nu au domiciliul in Iasi sa participe la evenimentele dedicate Sfintei Cuvioase Parascheva este discriminatorie. El sustine ca masura, care a fost adoptata pentru prima data in istorie,…

