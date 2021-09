Stiri pe aceeasi tema

- Tensiune maxima și violente in Muntenegru cu ocazia intronizarii noului mitropolit ortodox sarb. Mii de naționaliști au incercat sa opreasca ceremonia: au blocat drumurile și s-au batut cu poliția care a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

- Fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene impotriva sutelor de demonstranti care blocau intrarea in cladirea Parlamentului. Un agent de politie a fost ranit in urma confruntarilor violente.Multe formatiuni de opozitie din Slovacia contesta vaccinarea anticoronavirus. Pe fondul reticentei generale,…

- Sute de protetatari au atacat, vineri, sediul Parlamentului Slovaciei, denuntand un proiect care prevede facilitati pentru persoanele vaccinate si restrictii pentru cele nevaccinate. Protestatarii au scandat...

- Cele doua femei l-au pus la pamant pe copilul de 12 ani și l-au lovit cu pumnii și picioarele, momentul a fost filmat de cei care au participat la intreaga scena, potrivit ziarului local Focuspress. Poliția a deschis o ancheta in acest caz. Incidentul a avut loc, luni, in jurul pranzului chiar la un…

- Proteste violente la Istanbul. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa oamenii adunați la un mars Gay Pride in centrul orașului. Potrivit presei locale, cel putin 20 de persoane au fost arestate la acest eveniment care nu fusese autorizat.