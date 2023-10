Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Vladimir al Moldovei i-a trimis o scrisoare Patriarhului Kirill al Moscovei in care ii spune ca Basarabia se va uni in curand cu Romania și il acuza pentru ca a abandonat biserica ortodoxa din Republica Moldova.

- Republica Moldova se va reuni, „inevitabil” cu Romania, dupa ce a primit acceptul marilor puteri, afirma mitropolitul Vladimir al Chisinaului si al Intregii Moldove, intr-o scrisoare șocanta adresata superiorului sau, Patriarhul Kirill, omul lui Putin. Citește și: Amenda de milioane pentru Enel, pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre intenția Romaniei de a cumpara portul Giurgiulești din Republica Moldova, in contextul in care se preconizeaza ca țara noastra va deveni un hub important in reconstrucția Ucrainei.

- Directorul Energocom, Victor Binzari, da asigurari ca Republica Moldova va avea gaz in sezonul rece. Acesta a declarat pentru Radio Moldova ca peste 400 de milioane de metri cubi de gaze naturale, cantitate care va asigura consumul pina la sfirșitul anului, sint cumparate și stocate deja in Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania va continua sa sprijine „multidimensional si cuprinzator” Ucraina, atat timp cat va fi necesar, si sa fie alaturi de Republica Moldova, grav afectata de razboi, prin asistenta financiara, expertiza si sprijin politic, informeaza AGERPRES . „Vom…

- Semne diacritice Ar fi pacat sa trecem cu vederea plecarea celor 45 de diplomați și tehnicieni ai Ambasadei Ruse. Impreuna cu membrii familiilor, cu animale de companie, cu bagaje, ei au umplut un avion special trimis sa-i transporte acasa, la Moscova. Nu au dorit sa vorbeasca cu jurnaliștii și, omenește,…