- Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Sarbe din Muntenegru, Amfilohije Radovic, a murit dupa ce a contractat noul coronavirus, a informat biroul sau. Radovic, in varsta de 82 de ani, un fervent nationalist sarb care exercita o influenta politica majora, a fost diagnosticat cu COVID-19 pe 6 octombrie si de…

- Jandarmul din Sibiu, care a murit in noaptea de miercuri, in urma infectarii cu noul coronavirus, nu credea, de fapt, in boala ucigașa. Acesta era un militant impotriva maștilor de protecție și lua in ras restricțiile impuse de stat.

- Liderul ProRomania Victor Ponta il acuza pe premierul Ludovic Orban ca este vinovat moral de moartea primarului PNL din Calarasi, Daniel Dragulin, pentru ca a insistat pentru organizarea alegerilor locale. Dragulin a murit infectat cu coronavirus. ”Primarul din Calarasi a fost omorat de Ludovic Orban,…

- Record in India: aproape 100.000 de persoane s-au infectat și peste 1.000 au murit intr-o singura zi din cauza pandemiei de Covid 19. In total, in țara asiatica numarul de infectari a trecut de 4,4 milioane, potrivit Mediafax.India a raportat joi cresteri record de cazuri de infectii cu noul…

- Un medic de 44 de ani din Timisoara a murit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Doctorul Cristian Milicin era intubat de cateva zile pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara.Medicul s-a infectat cu noul coronavirus in urma cu aproape…