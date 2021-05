Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii au venit cu miile sa ia lumina de la catedrala mitropolitana dupa ce anul trecut IPS Ioan și soborul de preoți au oficiat slujba intr-o piața goala. ”Iata vin din indepartata Indie vești cat se poate de cutremuratoare – 400.000 de oameni intr-o zi mușcați de acest veninos șarpe. In parțile…

- Dr. Michael Yeadon, fost vicepreședinte al Pfizer și om de știința in domeniul alergii și boli respiratorii, avertizeaza ca guvernele vor continua sa inșele populațiile și sa minta oamenii cu privire la diagnosticul, transmiterea și riscul bolilor infecțioase. Omul de știința care a lucrat la Pfizer avertizeaza…

- Oamenii de știința au dovedit ca terapia de ris imbunatațește sanatatea generala și sanatatea anumitor organe. Deci, distracția reduce nivelul depresiei și are un efect pozitiv asupra bunastarii pacienților cu cancer ginecologic. Oamenii de știința turci de la Universitatea Hacettepe au descoperit ca…

- Oamenii de stiinta experimenteaza noi sisteme de comunicare cu plantele, prin organisme vegetale carnivore manipulate de la distanta sau vegetatie ce semnaleaza cand este afectata de o boala, relateaza marti AFP, potrivit AGERPRES. In Singapore, o echipa de cercetatori a conectat plante la…

- Roxana Nemeș și Maria Hingu au ajuns aseara in Romania, dupa ce au fost eliminate De la Survivor Romania . Faimoasa și Razboinica au fost așteptate cu multe surprize din partea celor dragi. Vizibil obosite, acestea au facut primele declarații. „Așa cum vad eu vibe-ul și tot ce se intampla, ca sa fiu…

- Oamenii de știința vin cu vești bune. Potrivit agenției NASA, asteroidul Apophis, care a ingrijorat cercetatorii, nu va lovi Pamantul cel puțin in urmatorii 100 de ani. Comunitate științifica internaționala iși facea griji de mai bine de 15 ani ca asteroidul ar putea sa loveasca planeta noastra. O posibila…

- O cochilie cu o vechime de 18.000 de ani, gasita in Pirineii francezi, este considerata unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale descoperite pana in prezent, potrivit unui articol publicat miercuri in jurnalul Science Advances, citat de DPA si AFP. Cochilia, care apartine speciei…

- REȘIȚA – Sa știți ca in poze cafeaua nu are nici gust, nu are nici miros! Oamenii nu știu niciodata ce sa faca cu increderea pe care le-o acorzi, dar mereu vor gasi o cale sa iți foloseasca slabiciunile. De aceea, eu niciodata nu am fost pregatita sa dau nas cu stropii de noroi ce sar din balțile Facebook-ului,…