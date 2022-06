Stiri pe aceeasi tema

Trei fete s-au batut intr-o școala din localitatea Jibert, județul Brașov. Polițiștii au deschis un dosar penal.

Politistii si procurorii brasoveni au deschis un dosar penal in cadrul caruia investigheaza infractiuni de lovire sau alte violente, in urma unei batai care a avut loc intre trei adolescente de 13 si 15 ani, in incinta unei unitati de invatamant, conform news.ro.

Un barbat din Ploiesti a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins in flagrant cand ii oferea 300 de euro unui politist pentru a nu ii deschide dosar penal intrucat a condus fara permis si sub influenta cannabisului, noteaza news.ro.

Un barbat in varsta de 52 de ani a fost ranit, joi dupa-amiaza, la o balastiera din comuna Berceni, sat Moara Noua, politistii prahoveni deschizand in acest caz un dosar penal.

Un scandal in care au fost implicati patru tineri a avut loc, miercuri, la pranz, in centrul municipiului Ploiesti, iar politistii sositi la fata locului au aplicat amenzi si au deschis un dosar penal.

Un copil de 13 ani a fost prins la volan pe o șosea din județul Sibiu. A primit mașina de la fratele sau, in varsta de 36 de ani.

Cei doi copii, de 12 ani, respectiv 14 ani, care au cazut duminica in zona rezervatiei Rapa Rosie cu un ATV de la zeci de metri inaltime, suferind multiple traumatisme, sunt frati si sunt din Alba Iulia, potrivit Politiei, care a intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

Poliția Capitalei anunța ca a deschis dosar penal dupa ce gardul de la Palatul Cotroceni a fost vandalizat de Marian Capațana.