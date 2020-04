Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei, in special la nivelul Arhiepiscopiei Iasilor, a luat o serie de masuri in contextul crizei generate de epidemia cu noul coronavirus care implica activ biserica in ajutorarea oamenilor, folosind inclusiv tehnologia. Astfel, dupa cum a mai scris Ziarul de Iasi saptamana…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins recursul formulat de conducerea Societatii Romane de Televiziune - SRTV impotriva Sentintei TMB prin care instanta de judecata a obligat-o sa faca publice informatiile referitoare la angajarile preferentiale din institutie, sentinta fiind definitiva, informeaza…

- Curtea de Apel obliga TVR sa publice lista persoanelor cu care a colaborat in ultimii ani pentru emisiuni si programe TV. Postul public a cheltuit trei milioane de euro pe contractele cu acestia, intr-o perioada de doi ani.

- Haosul din legislație obliga statul sa le plateasca magistraților sume uriașe. In urmatorii 4 ani, Ministerul Justiției va da aproape 400 de milioane de euro - drepturi salariale recuperate de magistrați in instanța.

- Catalin Predoiu le-a explicat parlamentarilor cum a ajuns Ministerul Justitiei in aceasta situatie. "Legi necorelate și prost scrise in domeniul salarial au deschis calea acțiunilor in instanța pentru recuperarea a tot felul de sporuri, lamuriri de dispozitiv, dobanzi sau penalizari. Aceste…

- Ziarul Unirea Dupa 11 ani de procese, doua femei acuzate de fals intelectual și delapidare scapa de invinuiri. Valoarea daunelor civile pe care trebuie sa le plateasca Dupa 11 ani de procese, doua femei acuzate de fals intelectual și delapidare scapa de invinuiri. Valoarea daunelor civile pe care trebuie…

- Un tribunal brazilian a obligat statul Rio de Janeiro sa plateasca suma de 3 milioane reali (731.700 dolari) tenismanului sarb Novak Djokovic, nr. 2 mondial, pentru neindeplinirea conditiilor contractuale privind disputarea unei meci demonstrativ in 2012 la Brasilia, in care a jucat contra brazilianului…