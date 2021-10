16.000 de persoane au trecut deja prin fața raclei cu moastele Sfintei Parascheva in cadrul pelerinajului de la Iași. Reprezentanții bisericii solicita derogare pentru credincioșii care vin la pelerinaj fara certificat verde. De la inceputul pelerinajului aproximativ 16.000 de persoane au trecut pe la racla cu moastele Sfintei Parascheva care a fost scoasa din Catedrala vineri dimineata si asezata in baldachinul special amenajat pentru sarbatoare. Sambata, la ora 18.00 la rand erau circa 100 de oameni, anunța organizatorii. In noaptea de vineri spre sambata mai multe persoane nu au fost lasate…