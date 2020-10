Mitropolia Moldovei si Bucovinei sustine ca singurul eveniment religios care va fi organizat la Iasi de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva va fi Sfanta Liturghie din 14 octombrie, racla urmand sa ramana in cladirea catedralei pe toata durata sarbatorilor. Mitropolia ieseana a trimis in acest sens o notificare catre Prefectura judetului Iasi, transmite News.ro. „Avand in […] The post Mitropolia Moldovei și Bucovinei nu mai organizeaza sarbatoarea Sfintei Parascheva appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .