- Oamenii de stiinta din China sustin ca testarea pe animale a fost un succes. "Atunci cand injectam anticorpi neutralizați intr-un șoarece infectat, dupa numai cinci zile doza de infectare este redusa cu un factor de 2,500. Asta inseamna ca acest potențial medicament are efect terapeutic",…

- Biserica Ortodoxa din Moldova, condusa de mitropolitul Vladimir, s-a adresat cu o solicitare oficiala catre Guvernul de la Chisinau in care cere sa nu permita vaccinarea obligatorie a populatiei impotriva COVID-19. Biserica spune „ca tehnologia 5G in combinatie cu anumite vaccinuri administrate in China…

- Guvernatorul statului american New York s-a lasat testat duminica pentru noul coronavirus in direct in fata camerelor de televiziune si i-a invitat pe cetateni sa-i urmeze exemplul, potrivit AFP. "Nu este nevoie sa fii un newyorkez dur ca sa faci acest test", a declarat democratul Andrew Cuomo in…

- Ajutorul romanesc pentru combaterea pandemiei de coronavirus din Republica Moldova a ajuns la Chișinau. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat la inceputul saptaminii ca țara lui – ca partener strategic, „poate cel mai important” al R. Moldova – va trimite la Chișinau medici și materiale medicale…

- Din 864 de persoane testate pozitiv la Covid-19 in Republica Moldova, 260 sunt din mun. Chișinau. Totodata, alți 13. 576 de locuiori ai municipiului se afla sub supravegherea medicilor de familie. Informația a fost prezentata de șefa Direcției generale asistența sociala și sanatate, Tatiana Bucearschi,…

- Totodata, autoritatile italiene au anuntat 5.986 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, numarul total apropiindu-se de 50.000 (47.021). Rata mortalitatii este astfel in Italia mai multa decat dubla fata de restul tarilor, de 8,3%. Spre comparatie, in Spania rata mortalitatii este de 5,1%, in…

- Niciun moldovean aflat in Italia nu a fost infectat cu coronavirus. Sunt precizarile Ministerului de Externe de la Chisinau, in contextul cresterii numarului de cazuri confirmate de infectii cu virusul Covid-19 in Italia.