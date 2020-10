Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei compara, prin intermediul unui comunicat de presa, atitudinea autoritatilor in organizarea pelerinajului la Sf. Parascheva cu atitudinea pe care au adoptat-o atunci cand au fost organizate alegerile locale din acest an.

- UPDATE, ora 19:00 – Racla cu moastele Sf. Cuvioase Parascheva nu va mai fi scoasa din Catedrala Mitropolitana in acest an, pentru a fi venerate de pelerini. Hotararea a fost adoptata in aceasta seara de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași și a fost comunicata de reprezentantii Mitropoliei…

- UPDATE: „In noul context creat, racla cu sfintele moaste nu va mai fi scoasa din Catedrala Mitropolitana pentru a fi depusa pe baldachinul din curte in data de 8 octombrie, ci atunci cand numarul mare de credinciosi ar impune acest lucru. Asta inseamna ca poate fi scoasa oricand pana pe 13 octombrie,…

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva nu va mai fi scoasa pe data de 8 octombrie. Decizia aparține Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a decis ca nu se mai scoate racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva pe data de 8 la Iași, conform mediafax.ro. Daca totuși…

- Organizarea de manifestari cu ocazia sarbatorilor religioase va fi permisa numai cu participarea oamenilor care au domiciliul sau resedinta in localitatea respectiva, a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.

- Data de 14 octomnbrie este o sarbatoare foarte importanta pentru credincioșii de pretutindeni, fiind sarbatorita una dintre cele mai mari sfinte: Sfanta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. An de an, sute de mii de persoane vin sa se roage la moaștele Sfintei de la Mitropolia Moldovei si Bucovinei din…

- Mitropolia Moldovei și Bucovinei anunța ca perioada in care racla cu moaștele Sfintei Parascheva de la Iași va ramane asezata in baldachinul din curtea Mitropoliei va fi extinsa la o saptamana și ca vor fi create culoare speciale pentru pelerini. Anul acesta, din cauza pandemiei, nu vor fi aduse alte…