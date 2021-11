Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, despre reluarea cursurilor in școli și gradinițe Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. Luni vor fi reluate cursurile cu prezența fizica în școlile și gradinițele în care cel puțin 60% din personal este vaccinat - a declarat astazi ministrul educației,…

- Continental Engineering Services (CES) centrul deschis de germani in Romania, la Timișoara, iși va exinde activitatea, prin crearea de noi funcții in sediul sau din orașul de pe Bega. In acest fel, compania iși crește capacitatea de a oferi servicii complete in domeniul automotive și non-automotive…

- Peste 100 de lucrari semnate de artisti din Romania si Republica Moldova sunt prezentate, incepand de vineri, pe simezele Muzeului de Arta din Tulcea, in cadrul Bienalei de pictura "Alexandru Ciucurencu". Evenimentul, al carui vernisaj a avut loc joi dupa-amiaza, face parte din programul sesiunii…

- Profesorul universitar Ostin Mungiu s-a stins din viata in noaptea dinspre duminica spre luni, dupa ce a fost internat mai mult timp pentru o serie de probleme cardiace la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi. Plecarea celui numit „parintele algeziologiei", stiinta care studiaza mecanismele prin…

- La Targu Mureș s-a efectuat, ieri, al treilea transplant cardiac din acest an, intr-o perioada in care eforturile sistemului sanitar din Romania sunt concentrate pentru menținerea sub control a pandemiei. O echipa multidisciplinara, coordonata de doctorul Horațiu Suciu, de la Institutul de Boli Cardiovasculare…

- Ministerul Sanatații va verifica „zilnic”, prin 180 de inspectori din cadrul direcțiilor de sanatate publica, numarul paturilor de Terapie Intensiva desemnate pentru tratarea pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. Din ordinul ministrului interimar Cseke Attila, inspectorii sanitari se vor asigura…

- Operațiile pe inima la copii vor incepe, din ultimele estimari, in luna noiembrie a acestui an, la Institutul de Boli Cardiovasculare (IBC) din Timișoara. Se pun la punct ultimele amanunte pentru ca la Timișoara sa se poata face anual 200 de operații pe inima copiilor. Și mitropolitul Banatului IPS…

