- Alexandru Cretu, demon si inger pentru Universitatea Craiova in partida cu Rapid, castigata cu 3-2 in 10 oameni, a apreciat rezultatul, dar a punctat ca este un sezon ratat pentru Stiinta. „Cred ca a fost un meci spectaculos, pe contre. Am ramas repede cu om in minus și ne-a fost mai greu. Ei au marcat…

- Declarația privind Planul de Acțiune pentru Accidentele Vasculare Cerebrale in Europa – SAP-E este un plan strategic dezvoltat de European Stroke Organization și Stroke Alliance for Europe care trebuie implementat pana in anul 2030. Accidentul vascular cerebral reprezinta una dintre principalele cauze…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a semnat Declarația privind Planul de Acțiune pentru Accidentele Vasculare Cerebrale in Europa (SAP-E). Astfel, Romania trebuia ca pana in 2030 sa reduca cu 10% numarului de accidente vasculare cerebrale și sa le trateze pe 90% dintre acestea in unitați specializate.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se va adresa duminica, 14 mai, tinerilor care vor participa la ceremonia de absolvire a Universitații Virginia Tech in zona metropolitana Washington, D.C., au anunțat reprezentanții universitații.Evenimentul se adreseaza studenților absolvenți din cadrul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis avertizare cod roșu de ploi abundente și vijelii pentru mai multe zone din Europa. Insa, nici Romania nu este ocolita de anunțul specialiștilor. Cum va fi vremea in țara de Rusalii.

- Figura legendara a matematicianului Grigore Moisil a fost evocata ieri la Centrul Cultural Dacia. Aici s-a desfașurat prima editie a conferintelor sustinute in cadrul Concursului de Matematica și Informatica „Grigore Moisil”. Bianca Muntean – Cluster Manager Transilvania IT și Consul Onorific al Estoniei…

- Popularitatea unor mașini se extinde tot mai mult in Europa și in intreaga lume, fiind confirmata de creșterea vanzarilor cu aproape 30% in 2022 fața de anul anterior. In plus, Romania se numara printre țarile care ofera cele mai mari stimulente pentru achiziționarea acestor mașini, ceea ce a dus la…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat miercuri ca ii pare rau ca avem aceasta procedura de deficit excesiv si ca el considera ca Romania nu ar fi trebuit sa intre in procedura de deficit excesiv. Despre rata dobanzilor, el a spus ca a ajuns sub 8%. ”Noi am avut o abordare si o guvernare prudenta,…