- Medicii sunt ingrijorați de starea de sanatate a reginei Elisabeta a Marii Britanii și au recomandat ca aceasta, in varsta de 96 de ani, sa ramana sub supraveghere medicala, a anunțat joi Palatul Buckingham, conform Reuters.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma este nevoie de dezvoltarea serviciilor medicale de preventie, aratand ca Romania se afla in urma altor state europene in ceea ce priveste durata de medie de viata sanatoasa. El atrage, de asemenea, atentia asupra faptului ca, in lipsa dezvoltarii unui…

- Un bebelus de numai 500 de grame si o lungime de 25 de centimetri s a nascut in aceasta dimineata la Spitalul Harsova. Cadrele medicale spun ca mama, insarcinata in cinci luni, s a prezentat la spital in jurul orei 7:00.Medicii sunt increzatori in sansele copilului nascut prematur si subliniaza ca in…

- Sanatatea fiecaruia dintre noi trebuie sa fie prioritatea numarul 1, astfel ca efectuarea unor analize medicale anuale trebuie sa devina o obligatie, nu doar o nevoie. In plus, grija pentru sanatatea ta, dar si a familiei tale nu trebuie trecuta cu vederea chiar daca membrii nu prezinta simptome asociate…

- Amiralul Tony Radakin, șeful Statului Major al armatei britanice, pune sub semnul intrebarii zvonurile care circula pe seama starii de sanatate a lui Vladimir Putin sau despre posibilitatea de a putea fi asasinat, considerandu-le informații false și neverificabile.”Eu cred ca anumite comentarii despre…

- Prefectul Municipiului București, Toni Grebla, a decis sa declanșeze, miercuri, o acțiune de control in Parcul Cișmigiu. El va fi insoțit de reprezentanți DSP, Protecția Mediului, de polițiști și de inspectori din cadrul Protecției Consumatorilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Anca Pandrea, in varsta de 76 de ani, a ajuns la spital, unde a primit ingrijiri medicale. Actrița a facut primele declarații despre starea sa de sanatate.Anca Pandrea a marturisit ca a ajuns recent la spital, dupa ce nu s-a simțit deloc bine. Actrița a povesti pentru Click! ca nu mai iese din casa…

- Gabriela Firea s-a lansat, joi, intr-un nou atac la adresa primarului Capitalei, Nicusor Dan, precizand ca actualul edil, dar si „USR Bucuresti, PNL Bucuresti si omul politic de trista amintire Ludovic Orban sunt singurii vinovati pentru starea jalnica” in care a ajuns Capitala.