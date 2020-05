”Mitralieră” are certitudini: „Ca medic, vă spun că prin termoscanare…

Deputatul PSD Catalin Radulescu, sustine ca prin termoscanare „se acceseaza toate datele personale”. Radulescu a tinut sa mentioneze ca este medic. „Eu am studiat si ca medic chestiunea asta si din punct de vedere al legalitatii si a respectarii drepturilor omului. Masurarea temperaturii nu poate s-o faca decat un cadru medical. Nu poti sa pui pe unul sa masoare temperatura, care n-are nicio specialitate medicala, nici macar asistent medical nu e. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia Eu am inteles ca prin termoscanare deja se acceseaza toate datele personale, deci…