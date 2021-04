Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Iftime, finanțatorul echipei FC Botoșani, i-a luat apararea lui Marius Croitoru (40) dupa ce Mihai Rotaru a declarat ca antrenorul moldovenilor „vorbește foarte mult pe langa subiect”. Mihai Rotaru a avut o intervenție in direct la ProX și l-a atacat in mod indirect pe Marius Croitoru, dupa…

- FK Miercurea Ciuc intalnește, sambata, in deplasare, de la ora 11.30, pe CS Mioveni, intr-un meci din cea de-a doua etapa a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Ciucanii au debutat cu stangul in play-off, fiind invinși, marți, pe teren propriu, cu 1-0, de Rapid București. Tot sambata, dar de la ora…

- Oltenii puteau castiga meciul de la Giurgiu, insa Alex Cicaldau a ratat un penalty in minutul 62 al jocului.Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a reactionat dupa meciul terminat la egalitate. Acesta este de parere ca si echipa sa merita sa primeasca un penalty, la un fault asupra lui Octavian Popescu.Pentru…

- Adrian Mititelu jr, omul care o conduce in prezent pe FC Universitatea Craiova, a comentat, in exclusivitate pentru GSP.ro, decizia de a-l inlocui pe Ovidiu Stinga cu Eugen Trica. FC U Craiova, echipa de pe locul 2 in Liga 2, are o noua conducere. Mircea Bornescu (40 de ani) este noul team manager,…

- Continua razboiul dintre Alex Bodi și Bianca Dragușanu, mai ales dupa declarațiile menajerei acestuia referitoare la bataile incasate de blondina. Dupa ce femeia a spus la Antena Stars ca nu a fost martora niciunui moment de violența, acum fosta prezentatoare TV reacționeaza dur. Pe langa faptul ca…

- Dragoș Bon (40 de ani) a plecat din peluza, are un trecut la dușmanul de moarte FC U Craiova și aseara a incheiat cu o victorie en fanfare primul și, foarte probabil, ultimul meci ca ”interimar” pe banca celor de la CS Universitatea Craiova in Liga 1. In așteptarea „antrenorului cu experiența” la aducerea…

- Finanțatorul Universitații Craiova , Mihai Rotaru, chiar vrea impacarea cu suporterii Stiintei. Dupa ce l-a pus pe liber pe antrenorul Corneliu Papura, astazi a mutat din nou pe placul fanilor. Mai exact a renuntat la preparatorul fizic Cornel Blejan, la care ținea foarte mult, dovada fiind faptul ca…

- Corneliu Papura (47 de ani) a fost demis din funcția de antrenor principal al Universitații Craiova, iar Emil Sandoi (55), actualul tehnician al Chindiei Targoviște, i-ar putea lua locul pe banca „juveților”. Dupa „divorțul” dintre Corneliu Papura și CS Universitatea Craiova, numele lui Emil Sandoi…