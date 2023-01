Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Sepsi - FCU Craiova a fost suspendat definitiv, la scorul de 0-0, in minutul 26, din cauza scandarilor xenofobe ale spectatorilor oaspeți. Peluza Sud 1997, facțiunea olteana implicata in scandalul de la Sf. Gheorghe, a publicat un comunicat amenințator. Cum partida a fost oprita din cauza fanilor…

- Ultrașii din Peluza Sud au reaprins conflictul cu patronii clubului, dupa ce Adrian Mititelu jr. (25 de ani) a avut o altercație verbala, duminica, cu un suporter din galerie. Liniștea la Craiova a durat doar trei luni. Ultrașii din Peluza Sud, principala facțiune care susține FCU, au reaprins conflictul…

- Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, s-a contrat in direct cu Liviu Ganea. Deranjat de declarațiile pe care fostul atacant de la Dinamo și CFR Cluj le-a facut la adresa echipei sale, Adrian Mititelu s-a luat de acesta, in direct la Pro Arena. In dialog au intervenit și Mihai Mironica, moderatorul…

- FCU Craiova a remizat cu UTA Arad in Banie, 1-1, la capatul unui meci modest. La finalul intalnirii, antrenorul echipei oltene, Nicolo Napoli, a afirmat ca scorul de pe tabela este just. „Am facut o prima repriza foarte buna. Am avut avantaj. Am avut și ocazia sa facem 2-0. Repriza a doua nu a fost…

- Juan Bauza (26 de ani), argentinianul dorit de Gigi Becali (64 de ani) la FCSB, a fost ironizat de comentatorul Bogdan Cosmescu (51 de ani). Juan Bauza a impresionat in momentul venirii la FCU Craiova, apoi „s-a taiat”. Accidentarile l-au scos din ritm, dar extrema din Argentina trezește in continuare…

- Adrian Mititelu, finanțatorul celor de la FCU Craiova 1948, este la cuțite cu impresarul fundașului Andre Duarte (25 de ani), deoarece agentul l-ar fi propus pe lusitan la Pogon Szczecin, formație ce ocupa poziția a patra in clasamentul Poloniei. Afaceristul susține ca Bernardo Vasconcelos, impresarul…

- Nicolo Napoli (60 de ani) a semnat astazi pentru a noua oara cu FCU Craiova și a condus deja primul antrenament in acest mandat. Italianul a explicat pentru Gazeta Sporturilor cum a ajuns inca o data la un acord cu patronul Adrian Mititelu. „Eram in croaziera cu soția cand m-a sunat Adrian Mititelu…

- Italianul Nicolo Napoli este noul antrenor al echipei FC U Craiova 1948. Napoli a mai pregatit-o pe FCU Craiova in alte 8 mandate. Acesta a semnat un contract cu clubul oltean valabil pana in vara anului 2023, a anuntat, miercuri, gruparea din Banie, pe pagina sa de Facebook. Napoli plecase de la FC…