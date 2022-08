Stiri pe aceeasi tema

- FC U 1948 Craiova a invins-o pe FC Arges cu scorul de 2-0 (1-0), vineri seara, la Pitesti, in primul meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Andrea Compagno (26 de ani) a deschis scorul in minutul 3 al meciului dintre FC Argeș și FCU Craiova, profitand de o greșeala copilareasca a lui Iasmin Latovlevici (36 de ani). Andrea Compagno este un varf italian veritabil. Știe sa profite de fiecare oportunitate ivita, iar acest lucru a putut fi…

- Gigi Becali (64 de ani), patronul de la FCSB, a dezvaluit ca l-a contactat pe Adrian Mititelu, finanțatorul de la FCU Craiova, pentru Andrea Compagno (26). Aflat in cautarea unui atacant pentru FCSB, Gigi Becali s-a orientat catre Andrea Compagno, varful italian care in ultimii doi ani a inscris 24…

- Adrian Mititelu (54 de ani), patronul de la FCU Craiova, susține ca a primit o oferta in valoare de doua milioane de euro pentru mijlocașul sud-american Juan Bauza (26), pe care ar fi refuzat-o. FCU Craiova ar fi primit o oferta in valoare de doua milioane de euro pentru Juan Bauza, unul dintre cei…

- Patronul de la FCSB, Gigi Becali, considera ca finanțatorul echipei FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, este indreptațit sa spere la o victorie impotriva vicecampioanei și ca nu il va ceda pe atacantul italian Andrea Compagno. ”Mititelu nu il da pe Compagno. A iesit de la puscarie, iti mai da ala jucatori…

- CEZ Vanzare acorda angajaților o zi libera in data de 20 iulie 2022, cu prilejul Zilei Energeticianului, astfel ca Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vanzare iși intrerup activitatea miercuri, 20 iulie 2022. Incepand cu data de 21 iulie, programul de funcționare va fi reluat corespunzator programului…

- Gigi Becali a facut declarații dupa ce Adrian Mititelu, finanțatorul U Craiova, a fost eliberat din inchisoare. Adrian Mititelu a fost condamnat pe data de 5 noiembrie 2020 pentru evaziune fiscala in cazul transferului lui Mihai Costea la FCSB, in 2011. El a fost eliberat din inchisoare dupa ce a executat…

- Echipa sub 17 ani a CSS Craiova a reusit sa se califice in finala Campionatului National de Juniori, dupa ce s-a impus astazi, scor 2-0, in semifinale, in fata formatiei AFC Progresul 1944 Spartac. Golurile craiovenilor de pe terenul sintetic al stadionului „Municipal“ din Valcea au fost marcate de…