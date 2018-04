Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de salariati ai Spitalului Municipal “Dr. Gavril Curteanu” din Oradea au protestat, vineri dimineata, in curtea unitatii. Prin protestul spontan organizat, ei cer modificarea legii salarizarii de catre Guvern si Parlament, dar si a regulamentului de sporuri de catre Ministerul Sanatatii si…

- Locuitorii care traiesc in localitatile prin care trecere drumul judetean 709 Arad-Siria, considerat ca fiind unul dintre cele mai degradate din judet, au protestat sambata, in zona localitatii Horia, nemultumiti de starea drumului, care este unul dintre cele mai importante din judet si leaga municipiul…

- Sindicalistii din Politie si angajatii din penitenciare vor protesta sambata in fata Ministerului Afacerilor Interne, urmand sa plece in mars spre Guvern. Politistii sunt nemultumiti de salarizare, de deficitul de personal si de subfinantare, in timp ce angajatii din penitenciare solicita conditii…

- Luni, 20 martie, la ITM Argeș a avut loc ședința de mediere intre sindicat și uzina Automobile Dacia din Mioveni cu privire la negocierile legate de majorarile salariale pentru acest an. Se pare insa ca medierea a eșuat, iar sindicatul ia in calcul declanșarea grevei. Potrivit viceliderului sindical…

- Presedintele Sindicatului National Sport si Tineret, Andy Nagy, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca discriminarile salariale la care sunt supusi angajatii Ministerului Tineretului si Sportului, ai cluburilor sportive municipale si directiilor judetene pentru sport si tineret, sunt evidente, el…

- Comisia pentru Munca si Protectia Sociala din Camera Deputatilor a respins amendamentele sindicalistilor din Sanatate. Astfel, reprezentanții Federației SANITAS, prezenți la ședința Comisiei pentru munca si protectie sociala din Camera Deputatilor de astazi, 6 martie, au argumentat mai bine de patru…

- Mai multe categorii profesionale din domeniul sanatatii nu vor beneficia in martie de crestere salariala, respectiv farmacistii, biologii, chimistii, infirmierii, brancardierii, ingrijitoarele si personalul Tesa, se arata intr-o scrisoare deschisa semnata de Sindicatul din Sanatate Hipocrat, adresata…