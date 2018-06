Mitingul PSD se va desfăşura sub sloganul "Vrem prosperitate, NU Securitate!" "Intr-un stat capturat, votul tau este egal cu zero, pentru ca - indiferent de alegerea ta - ei raman mereu la putere. Ei spun ca tu nu stii sa alegi si, de aceea, ei trebuie sa conduca in locul tau. Intre timp, au grija sa-ti inchida gura si te pun sa muncesti «pe doi lei». Folosesc statul impotriva ta. Pentru ei, Romania e o adunatura de prosti, care trebuie sa taca si sa rabde. Nu este nevoie de protocoale secrete pentru o democratie functionala. Vrem libertate pentru Romania!", scrie PSD pe pagina evenimentului. Mitingul organizat de PSD va avea loc sambata, de la ora 20:00, in Piata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

