Stiri pe aceeasi tema

- Imbracati in alb, cu stegulete si pancarte in mana, zeci de mii de oameni au ajuns in Bucuresti pentru a sustine mitingul PSD. Chiar daca unii nu au stiut de ce au venit sau ce e statul paralel, s-au bucurat de terasale din Capitala, de plimbari pe Calea Victoriei si de meciul Simonei Halep.

- Partidul Social Democrat din Romania, aflat la putere, si mii de sustinatori s-au adunat in fata sediului Guvernului de la Bucuresti, sambata, pentru a protesta fata de presupuse abuzuri ale procurorilor anticoruptie, scrie Reuters. Agentiile de presa amintesc ca Romania este una dintre cele mai…

- Este mobilizare in toate judetele tarii pentru marele miting anuntat de PSD astazi in Piata Victoriei. Simpatizantii sau membrii partidului au plecat cu trenuri, microbuze si autocare spre Capitala. Cei din judetele din vestul si nordul tarii au pornit la drum in zori.

- Mii de social-democrați, zeci de mii dupa anunțul organizatorilor, vin spre București unde la ora 20.00 va avea loc marele miting organizat de PSD impotriva abuzurilor SRI și DNA. La plecare spre Capitala sau in drum spre locul mitingului social-democrații au imortalizat momentul: Decizia…

- PSD organizeaza sambata, 9 iunie, un miting de amploare in Bucuresti. Evenimentul – care are ca tema ”apararea democrației și a statului de drept” – va avea loc cu incepere de la ora 20. Conform surselor noastre, din Dej vor participa, la miting, cam 150 de oameni, membri sau simpatizanți PSD. Decizia…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat ca va participa la mitingul de sambata de la București, impotriva abuzurilor din Romania, precizand ca fiecare organizație din județ a deschis liste, iar pe ele s-au inscris pana miercuri aproape 700 de persoane. Intrebat, marți, de ziarulunirea.ro, daca va…

- Presedintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, considera ca organizarea unui miting ”impotriva abuzurilor institutionale” era necesara pentru ca romanii ”sa nu se mai lase calcati in picioare”, el aratand ca organizatia judeteana a partidului va trimite la Bucuresti pana la 1.600 de oameni, care…

- Presedintele social-democratilor le-a transmis deputatilor PSD, in sedinta de grup, ca mitingul de pe 9 iunie va fi impotriva abuzurilor din justitie. Totodata, Liviu Dragnea a facut referire si la demisiile din partid din ultima perioada si le-a cerut social-democratilor sa ramana uniti pentru ca au…