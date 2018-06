Stiri pe aceeasi tema

- Ce spune Marian Godina despre mitingul PSD. Marian Godina a scris sambata, pe Facebook, despre mitingul organziat in Piața Victoriei de social-democrați. Godina a spus ca nu este uimit de ce s-a intamplat sambata, in Piața Victoriei, insa este convins ca a doua oara social-democraților le va fi greu…

- Mega mitingul PSD impotriva abuzurilor si a Statului Paralel a adunat in Piata Victoriei din Capitala peste 430.000 de protestatari, care au defilat cu steaguri nationale si pancarde, cu mesaje ferme impotriva abuzurilor din justitie si servicii. Cei mai vizati de huiduielile protestatarilor au fost…

- Cazul familiei Cosma a fost prezentat ca exemplu de abuz al procurorilor, la mitingul PSD din 9 iunie. Detalii din instrumentarea viciata a dosarului si fragmente din practicile abuzive folosite de procurorii DNA Ploiesti impotriva lui Vlad Cosma au fost prezentate pe un ecran urias, in Piata Victoriei.…

- Acuzatii extrem de grave lansate de Liviu Dragnea, la mitingul PSD, din aceasta seara, din Piata Victoriei.Citeste si: Liviu Dragnea le-a explicat protestatarilor din Piața Victoriei ce inseamna statul paralel "Acesta boala in care daca i se intampla cuiva ceva bine, cineva scrie un…

- Agitație mare, astazi, la București, unde sunt așteptați sa soseasca membri ai PSD din intreaga țara pentru a participa la mitingul organizat in Piața Victoriei. Așa cum a anunțat secretarul executiv al PSD Timiș in urma cu cateva zile, peste 2.000 de membri și simpatizanți ai partidului au plecat din…

- Simpatizati ai PSD au plecat sambata de la Iasi spre Bucuresti cu un tren inchiriat de social-democrati. Garnitura are puncte de oprire in Pascani si Bacau pentru a lua si alte persoane participante la mitingul din Piata Victoriei.

- Proclamat drept miting impotriva abuzurilor, in conditiile in care "exista o putere subterana care paraziteaza deciziile importante", mitingul PSD, programat pentru sambata, de la ora 20,00, in Piata Victoriei s-ar putea derula in semi-intuneric, daca una dintre cele mai cladiri din zona va fi cufundata…

- PSD a decis ca mitingul sa se desfasoare in Piata Victoriei, sambata, de la ora 20.00. Anuntul a fost facut de Liviu Dragnea, la finalul discutiilor avute, luni, la Palatul Parlamentului, in cadrul sedintei Consiliului Executiv al PSD.