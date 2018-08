Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din diaspora se strang astazi in Piata Victoriei, la mitingul anti-PSD. Aproximativ 1.000 de protestatari erau, la orele dupa-amiezii, in Piața Victoriei. Înainte să ajungă la Bucureşti, cei întorşi în ţară au protestat în mai multe oraşe.…

- Protest Diaspora – Romanii din diaspora se aduna in Piata Victoriei, la Bucuresti, pentru protestul anuntat pe retelele de socializare. UPDATE ora 10.00 – La ora 10 se adunasera aproximativ 100 de persoane in fata Guvernului. Manifestantii au inceput sa se adune in Piata Victoriei, vineri 10 august.…

- Avand in vedere interesul public major in ceea ce priveste circulatia pe drumurile publice din Romania a unui autoturism inmatriculat in Suedia, Centrul de Informare si Relatii Publice al Inspectoratului General al Politiei Romane este abilitat sa comunice urmatoarele:In conformitate cu ultimele precizari…

- Avand in vedere interesul public major in ceea ce privește circulația pe drumurile publice din Romania a unui autoturism inmatriculat in Suedia, Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Romane este abilitat sa comunice urmatoarele:In conformitate cu ultimele precizari…

- Noi proteste au loc joi seara in Piata Victoriei din Capitala, unde s au adunat cateva zeci de oameni. Potrivit RomaniaTV.net, un grup de protestatari a blocat o trecere de pietoni, existand altercatii cu jandarmii. In Piata Victoriei este mobilizat un numar mare de jandarmi si continua sa vina manifestanti.…

- In Piata Victoriei este mobilizat un numar mare de jandarmi si continua sa vina manifestanti. La un moment dat, un grup de manifestanti a blocat trecerea de pietoni din fata Guvernului spre bulevardul Ion Mihalache, existand altercatii cu jandarmii, care i-au legitimat, incercand sa ii convinga…

- "Inteleg ca astazi are loc o manifestatie de sustinere pentru statul paralel din care face parte evident si doamna Kovesi. Oameni care au pretentii de intelectuali, care vorbesc tot timpul despre necesitatea consolidarii institutiilor, a statului de drept, a functionarii corecte a justitiei, ignora…