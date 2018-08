Mitingul Diasporei. Incidente în Piața Victoriei Dupa șase ore de proteste in Piața Victoriei, au avut loc și primele incidente intre participanții la mitingul Diasporei și jandarmi. Manifestanții au forțat cordonul din fața sediului Guvernului, forțele de ordine folosind gaze lacrimogene. In Piața au fost dislocați jandarmi echipați de intervenție. Traficul este blocat in zona, pe bulevardele Kiseleff și Aviatorilor. In acest moment, numarul protestatarilor este de aproape 1.500. Articolul integral pe HOTNEWS . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

