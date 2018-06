Stiri pe aceeasi tema

- Din toate regiunile tarii, membri si simpatizanti PSD se aduna sambata seara in Piata Victoriei din Capitala. Social-demcoratii spun ca aduc sute de mii de oameni in Bucuresti, in ceea ce ei spera sa fie cel mai mare miting facut de un partid politic din 90 incoace.

- Social-democratii protesteaza, sambata, intre orele 20.00 si 22.00, in Piata Victoriei, fata de abuzurile din Justitie, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu declarand ca vor fi prezenti intre 400.000 si 600.000 de oameni, de trei-patru ori mai mult decat se estimase initial.

- Un miting "impotriva abuzurilor", organizat de Partidul Social Democrat, la care sunt asteptate sute de mii persoane, are loc sambata, de la ora 20,00, in Piata Victoriei. Decizia a fost luata la inceputul saptamanii trecute de Comitetul Executiv National al PSD, iar la miting sunt asteptate, potrivit…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca va participa la mitingul organizat de PSD, mentionand ca ALDE are obligatia de a protesta, alaturi de social democrati, fata de abuzurile care s au facut in justitie in ultimii ani, relateaza Agerpres. "Da, participam la mitingul PSD n.r.…

- Peste 200 de persoane protesteaza joi in Piata Victoriei nemultumite de decizia CCR in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Manifestantii afiseaza pancarte cu mesaje impotriva CCR si a actualei puteri: "Curtea coruptilor din Romania"; "Afara penalii din politica si demnitati publice"; "Toti…

- Social-democratii s-au razgandit. Marele miting al simpatizantilor PSD, cu care partidul ameninta de vreo doi ani, nu va mai fi un mars vesel pentru sustinerea Guvernului Dancila, ci un protest incruntat impotriva „abuzurilor" din justitie. Mult spus, „social-democratii s-au razgandit". Liderii din…

- Conducerea PSD a acuzat ca in spatele plangerii penale s-ar afla presedintele Klaus Iohannis, care practica santajul pentru a prelua guvernarea. Intrebat despre eventuala suspendare a presedintelui Iohannis, Liviu Dragnea declara vineri ca este importanta stabilitatea tarii, dar asta nu inseamna ca…

- Federatia Sanitas organizeaza un miting de amploare in Piata Victoriei din Capitala, incepand cu ora 11.00, pe marginea tensiunilor din sanatate si a nemultumirilor generate de scaderea veniturilor.