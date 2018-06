Stiri pe aceeasi tema

- Acuze dure lansate de liderul PSD, Liviu Dragnea, astazi, la mitingul PSD din Piata Victoriei."Vocea poporului trebuie auzita inaintea propagandei securiste, care vrea sa ne faca sa credem ca suntem putini.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat sambata ca prezenta oamenilor la mitingul PSD-ALDE din Piata Victoriei "demasca un sistem obisnuit sa lucreze cu manipulare, cu catuse si cu violenta". "Prezenta voastra aici demasca un sistem care este obisnuit sa lucreze cu manipulare, cu catuse, cu…

- Calin Popescu Tariceanu s-a numarat printre liderii coalitiei de guvernare care au tinut discursuri pe scena amplasata in Piata Victoriei, el vorbindu-le oamenilor despre "un fenomen" care ameninta democratia si independenta - "statul paralel omniprezent in politica, in economie, in mass-media si…

- "Bun venit in Capitala Romaniei in Anul Centenar, iata ca ne intalnim sa ne aparam libertatea, demnitatea si dreptul de a fi liberi in aceasta tara", a spus Firea, in timp ce oamenii au scandat "Libertate". Ea le-a spus celor adunati in Piata Victoriei ca in ultima perioada "s-au spus atat…

- Un protestatar pro-PSD care a venit sambata la București pentru mitingul din Piața Victoriei și care spune ca este membru de partid din 1992 crede ca cel mai bun candidat al coaliției pentru prezidențiale este Calin Popescu Tariceanu, „un om echilibrat, un roman adevarat”.

- Jandarmeria Capitalei precizeaza, referitor la informatiile aparute in mediul online privind prezenta unor jandarmi inarmati la protestul din Piata Victoriei, ca echipajul respectiv face parte dintr-o structura antiterorista, iar prezenta sa este obligatorie la manifestatiile publice.

- Primaria Municipiului Bucuresti si Clubul Sportiv Municipal Bucuresti vor fi alaturi de Crosul Veteranilor editia 2018, eveniment initiat de Ministerul Apararii Nationale si care va avea loc duminica, 6 mai. La startul cursei se vor alinia si cateva sute de sportivi de toate varstele legitimati la…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Audierea a inceput la ora 11.00.