- Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata, la mitingul PSD-ALDE din Piata Victoriei, ca in prezent in Romania exista "o democratie controlata", "statul paralel" fiind omniprezent in politica, in economie, in mass-media si in justitie. "Traim, din pacate, (...) intr-o democratie controlata…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata, la mitingul PSD din Piata Victoriei, ca responsabilii pentru "abuzurile" din ultimii zece ani sunt Traian Basescu si Klaus Iohannis, impreuna cu "cozile lor de topor" Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea. …

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, sambata, ca aproximativ 500.000 de persoane vor fi prezente la evenimentele organizate in Bucuresti, precizand ca in jur de 400.000 de manifestanti vor fi prezenti, in Piata Victoriei, la mitingul PSD. "Astazi la cele 15 evenimente…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca prin mitingul de sambata seara din Piata Victoriei se face „un nou pas in lupta cu abuzurile si cu sistemului opresiv format in Romania sub atenta supraveghere a binomului SRI – DNA" si ii cheama pe oameni in strada. „Este vremea ca si vocea…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a vorbit, marți, despre un subiect foarte tensionat in societatea romaneasca: serviciile și „statul paralel”. Intr-o conferința de presa susținuta la Brașov, liderul ALDE, a vorbit despre principalii actori din spatele cortinei, punctand nevoie de a se…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat miercuri seara, la Romania TV, ca Sebastian Ghita a spus lucruri "foarte interesante" in interviu, iar o lectie pe care trebuie sa o inteleaga aceia care au "cochetat" cu "statul paralel" crezand ca vor fi protejati este ca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, referitor la eticheta de ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis, ca acesta nu are cultura politica, iar daca ignora incalcarile Constitutiei facute de DNA, va arata ca este presedintele Statului paralel. "Este stiut…