- Primaria Capitalei a facut publica lista cu cele 13 evenimente aprobate care vor avea loc, sambata, in Bucuresti, printre care nu se regaseste si protestul anuntat de manifestatii #rezist din Piata Victoriei.

- Mitingul organizat de coaliția la guvernare pentru a protesta contra abuzurilor ar putea avea parte de o cotrademonstrație organizata de grupurile #rezist. Protestatarii #rezist au anuntat, pe Facebook, ca, sambata, intre orele 18 si 23, in Piata Victoriei, vor organiza un protest, care se va suprapune…

- Protestatarii #rezist au anuntat, pe Facebook, ca, sambata, intre orele 18.00 si 23.00, in Piata Victoriei, vor organiza un protest, care se va suprapune cu mitingul organizat de PSD, acestia precizand ca Liviu Dragnea isi poate gasi un alt loc pentru aceasta manifestare.

- Protestatarii #Rezist intentioneaza sa ocupe Piata Victoriei cu putin timp inainte de ora la care va avea loc mitingul organizat de PSD impotriva „abuzurilor din justitie”. Protestatarii #Rezist intentioneaza sa se adune in Piata Victoriei la ora 18.00. Mitingul PSD este programat sa inceapa la ora…

- Mobilizare a protestatarilor #rezist dupa ce Curtea Constitutionala a decis sa il oblige pe presedintele Romaniei Klaus Iohannis sa semneze decizia privind revocarea din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, revocare ceruta de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Jurnalistul…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a criticat Rusia in timpul unei vizite in Polonia de luni, repetand apelul ca Moscova sa-si accepte responsabilitatea pentru doborarea, in 2014, a unui avion al Malaysia Airlines deasupra Ucrainei, relateaza DPA. "Sunt de acord cu guvernul olandez, care ii…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in…

- Europarlamentarul Monica Macovei considera ca incatușarea lui Cristian Mihai Dide, dupa ce acesta a proiectat mesajul #Rezist pe Muzeul de Arta din București, este expresia „un stat agresiv cu cetațenii lui, care nu accepta libertatea de exprimare, care incalca drepturile omului și nu suporta critica.”„Incatușarea…