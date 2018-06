Stiri pe aceeasi tema

- Update: Mii de oameni se indreapta in continuare spre Piața Victoriei. Mai sunt doua ore pana la marele miting. Zeci de mii de oameni se afla deja in fața Guvernului. Oamenii sunt imbracați in alb. Update: Manifestanții aflați in Piața Victoriei au incins și o hora. Update: Sunt deja sute de mii de…

- Primele autocare cu manifestanti au sosit in Capitala, cu oprirea pe B-dul Kiseleff unde sunt coborati membrii de partid. In acelasi timp, organizatorii isi impart sarcinile in Piata Victoriei pentru a-i ghida cat mai bine colegii lor din judete, imbracati conform indicatiilor de la centru in alb, pentru…

- Ludovic Orban, despre mitingul PSD: MITING DE INTIMIDARE! Este limpede pentru orice om cu bun simț!, a scris liderul liberalilor, sambata, despre manifestația care urmeaza sa aiba loc incepand cu ora 20.00 in Piața Victoriei. Nu va lasați impresionați de mulțimea adunata cu arcanul și pe care comunistoizii…

- De-acum știm, e oficial. Dragnea n-a mai scaldat-o ca face miting cu un milion de oameni pentru familia tradiționala, nici cu șaizeci de mii pentru susținerea lu’ Veorica: a decis sa aduca „cateva sute de mii de cetațeni” in Piața Victoriei pentru un miting contra abuzurilor, pentru apararea justiției…

- PSD Dambovita poate aduce la mitingul din Bucuresti peste 20.000 de oameni, dar nu exista atatea mijloace de transport, astfel ca este discutata si varianta organizarii unor mitinguri in resedintele de judet, a declarat, marti, la RFI, vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu, liderul filialei Dambioita.…

- Cel putin 10.000 de angajati din sistemul sanitar sunt asteptati, joi, la un miting in Piata Victoriei din Capitala organizat de federatia Sanitas, care spune ca exista doua categorii de angajati - medici si asistenti - ale caror salarii au crescut, insa exista cel putin alte sapte categorii care in…

- Cel putin 10.000 de angajati din sistemul sanitar sunt asteptati, joi, la un miting in Piata Victoriei din Capitala organizat The post Miting al angajatilor din sistemul sanitar in Piata Victoriei din capitala appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Cine crede ca se poate lupta cu tirania hoților pesediști cu discursuri patetice in Parlament sau cu “moțiuni simple”, greșește profund. Este rețeta perfecta sa ii asiguram lui Dragnea inca mulți ani la putere. Regimul care conduce Romania nu este unul democratic. Așa-zisul partid aflat la…