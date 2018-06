Stiri pe aceeasi tema

- Dupa decizia CCR care il obliga, practic, pe președintele Klaus Iohannis sa o revoce pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a aparut ideea in spațiul public pentru organizarea unui referendum privind aceasta problema. Perspectiva a fost inaintata și de fostul președinte Traian Basescu. Din punctul de vedere…

- Calin Popescu Tariceanu il avertizeaza pe Klaus Iohannis ca in cazul in care nu o va demite pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar putea fi suspendat. ”Sa nu joace pe aceasta coarda sensibila!”, e avertismentul celui de-al doilea om in stat și care poate ajunge președinte interimar in caz ca Iohannis…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ar fi trebuit sa demisioneze dupa decizia CCR care o vizeaza si in acest fel l-ar scutit pe presedintele Klaus Iohannis „de a ramane intr-o postura foarte complicata“. „Cel mai normal…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost achitat, marti, de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul in care este acuzat marturie mincinoasa. Totodata, instanta a decis schimbarea incadrarii juridice din marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului in cea de…

- Decizia presedintelui Klaus Iohannis de a refuza revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, i-a scos din minti pe cei de la PSD. In direct la Romania TV, deputatul social-democratilor, Liviu Plesoianu a lansat un atac virulent la adresa lui Klaus Iohannis. A fost un derapaj incredibil si o jignire…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara, la Antena 3, ca, daca presedintele Klaus Iohannis va refuza cererea ministrului Justitiei de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta KovesI, decizia va ajunge la Curtea Constitutional, care ar trebui sesizata de catre…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a incalcat "grav" Constitutia, dar ca revocarea acesteia din functie tine de modul in care presedintele Klaus Iohannis "intelege"sa-si exercite mandatul. "Presedintele trebuie sa vegheze la respectarea…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghița, a facut o noua serie de afirmatii grave in interviul acordat lui Ion Cristoiu. Ghița spune ca Basescu deține imaginile filmate la Palatul Cotroceni cu Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Basescu…