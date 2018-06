Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea saluta anunțul facut de Transgaz, una din cele mai importante companii din portofoliul Ministerului Economiei, conform caruia a demarat, astazi, construcția conductei BRUA. In mandatul lui Andrei Gerea la ministerul ...

- Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea a afirmat, intr-un declaratie acordata ziarului „Adevarul“, ca Daniel Constantin arata ca e ridicol prin atacurile facute la ALDE si Calin Popescu-Tariceanu, dar si faptul ca „inventeaza scenarii fantastice“. Replica lui Gerea vine dupa interviul dat de Constantin…

- Premierul Viorica Dancila "a actionat in afara cadrului legal" Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan Foto: Arhiva Prim vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, afirma, într-o postare pe Facebook, ca desi nu a existat o discutie pe aceasta tema în interiorul PNL, exista multe elemente…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, intr-un interviu pentru B1 TV, ca infiltrarea SRI in institutiile statului a fost un plan pus la punct de un grup cu oameni politici, nu a fost gandirea unui singur om, sustinand ca protocoalele erau parghii pentru control.

- Vicepreședintele ALDE, deputatul Andrei Gerea, susține ca trebuie transparentizata activitatea de finanțare externa a ONG-urilor dupa desecretizarea protocoalelor intre anumite instituții ale statului. Gerea se intreaba daca unele organizații non-profit nu apara cumva interesele miliardarului George…

- Iliescu, lovitura pentru Dragnea in scandalul cu SPP. ”Serviciul de Protectie si Paza este in slujba statului roman, nu in slujba unui lider politic sau a altuia, care au mandate limitate, iar activitatea nu trebuie si nu are de ce sa fie legata de ciclurile electorale, pentru ca SPP trebuie sa isi…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a oferit mesajul serii. PSD stie deja cum va fi ales contracandidatul lui Klaus Iohannis pentru prezidentialele din 2019. Desi se zvonea ca alesul va fi din afara partidului sau PSD il va sustine pe Calin Popescu Tariceanu, Dragnea a negat vefement."Ditamai partidul…

- Vicepresedintele PSD Ionut Vulpescu a explicat, sambata, decizia sa de a renunta sa candideze la orice functie in partid, aratand ca ceea ce se intampla acum in PSD este consecinta disparitiei criteriilor de evaluare si ca totul se reduce la gradul de fidelitate fata de lider. "Ceea ce…