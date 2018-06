Stiri pe aceeasi tema

- "Astept de un an si jumatate sa se auda adevarata majoritate. Am o veste: chiar in aceste clipe, niste persoane - Kovesi, Iohannis, Coldea, Maior si toti securisii lor s-au inchis intr-o sufragerie. Vad ce facem noi aici si le e frica. Intr-o tara libera, nu poporului trebuie sa ii fie frica, tortionarilor…

- La chemarea liderului PSD, Liviu Dragnea, membrii și simpatizanții PSD au venit, sambata seara, din toate organizațiile județene pentru a protesta impotriva abuzurilor ”statului paralel” reprezentat, conform unui demonstrant, de ”Laura Codruța Kovesi și Klaus Iohannis”. Liderii PSD spun ca se simt ascultați…

- Cu o zi inaintea mitingului organizat de PSD in Piata Victoriei, Liviu Dragnea ar putea afla ce decid – in prima instanta – judecatorii Inaltei Curti, in dosarul celor doua angajari Protectia Copilului Teleorman. Este vorba despre cauza in care actualul lider al Partidului Social Democrat este acuzat…

- „Am programat sa aducem din toate judetele din tara, in functie de distanta la care se situeaza judetele de Bucuresti. Cele pana in 250 de kilometri vor avea o norma mai mare, cele intre 250-500 de kilometri o norma ceva mai mica si cele peste 500 de kilometri vor aduce, probabil, un numar redus, la…

- Marele miting anunțat de PSD pentru sambata, la ora 20.00, risca sa se transforme intr-un scandal de proporții. Imediat dupa ce Liviu Dragnea a anunțat oficial organizarea mitingului, cei de la #Rezist au inștiințat Jandarmeria ca vor sa protesteze in Piața Victoriei.Citește și: DEFINTIV:…

- Potrivit informatiilor STIRIPESURSE.RO, la mitingul PSD de sambata, social–democratii vor iesi in piata sa scandeze impotriva abuzurilor din justitie.Conform normelor stabilite de conducerea PSD, fiecare judet va avea stabilit un sector din Piața Victoriei și isi va face o pancarta cu numele…

- Mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justiție va avea loc sambata, 9 iunie, in Piața Victoriei, incepand cu ora 20.00, a anuntat Liviu Dragnea. Discuțiile au avut loc luni, la Palatul Parlamentului, in cadrul ședinței Consiliului Executiv al PSD."Este un miting impotriva abuzurilor…

- DNA a cerut, la termenul de marti, pedepse cu executare pentru Liviu Dragnea si pentru celelalte persoane cercetate in dosarul DGASPC Teleorman. Procurorii au cerut anularea suspendarii pedepsei din dosarul Referendumului in cazul liderului PSD