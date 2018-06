Stiri pe aceeasi tema

- Mitingul impotriva abuzurilor din justitie organizat de PSD, sambata seara, in Piata Victoriei s-a incheiat. Sustinatorii social democrati au venit din toate colturile tarii, lasand in urma lor mormane de gunoaie.

- Chiar in timp ce liderul PSD Liviu Dragnea iși susținea in Piața Victoriei discursul impotriva abuzurilor, cineva a proiectat #rezist pe cladirea Guvernului.De asemenea, sute de persoane, care au venit sa participe la protestul fața de abuzurile din justiție orgnaizat de PSD, au plecat din…

- Am trait sa o vedem si pe asta. Doi politicieni de cariera cu averi de zeci de milioane de euro care au facut afaceri pe spatele statului de la Revolutie incoace scot sute de mii de oameni in strada pentru a protesta impotriva statului paralel si a abuzrilor in justitie. Ne intrebam in ce stat democratic…

- Un miting "impotriva abuzurilor", organizat de Partidul Social Democrat, la care sunt asteptate sute de mii persoane, are loc sambata, de la ora 20,00, in Piata Victoriei. Decizia a fost luata la inceputul saptamanii trecute de Comitetul Executiv National al PSD, iar la miting sunt asteptate, potrivit…

- Protestul #Rezist, anuntat sambata, nu este autorizat de autoritatile locale, au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, reprezentantii Jandarmeriei Capitalei. "In Piața Victoriei, zilnic intre orele 18:00 și 23:00 exista un protest notificat de catre protestatarii #rezist. Drept urmare multiplul…

- Protestul #Rezist, anuntat sambata, nu este autorizat de autoritatile locale, au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, reprezentantii Jandarmeriei Capitalei."In Piața Victoriei, zilnic intre orele 18:00 și 23:00 exista un protest notificat de catre protestatarii #rezist. Drept urmare multiplul…

- Deocamdata se poarta o batalie pe Facebook intre susținatorii PSD, care au anunțat un miting uriaș, cu ”cateva sute de mii de participanți” (Liviu Dragnea) și manifestanții antiguvernamentali care protesteaza de multa vreme in aceeași Piața a Victoriei și unde, cu niște luni in urma, au venit peste…

- Pesedistii nu se multumesc doar cu invadarea Pietei Victoria – locul de bastina al protestelor #Rezist, au preluat si ora preferata a hastagistilor – 20:00. Pe scurt, Liviu Dragnea a anuntat, ieri, ca mega-mitingul clocit vreme indelungata de PSD-isti va avea loc simbata aceasta, incepand cu ora 20:00,…