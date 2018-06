Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de persoane protesteaza, pentru a doua zi consecutiv, in Piața Victoriei, fața de decizia Curții Constituționale in cazul revocarii procurorului-șef al DNA. Manifestanții au desfasurat un banner pe care scrie „Curtea Corupților din Romania”. Peste 2.000 de oameni ...

- Procurorii DNA au cerut luni, la Instanta suprema, condamnarea fostului deputat Sebastian Ghita la inchisoare cu executare in dosarul in care acesta este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Anda Badea)

- Senatorul Ilie Nita a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si efectuarea de operatiuni incompatibile cu functia, evaziune fiscala si fals in inscrisuri si in declaratii, informeaza DNA. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica,…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca, la finalul anului trecut, a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou, a fost trimisa in judecata pentru tentativa de omor si omor calificat, a informat luni Parchetul Tribunalului Bucuresti. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Andreea Rotaru,…

- Mai multe persoane au venit, sambata, cu tevi si caramizi, in fata Guvernului, unde a fost anuntata o manifestatie incepand cu ora 19.00.Manifestatii vor protesta impotriva Guvernului, a modificarilor aduse Codului penal si Codului fiscal. Manifestatia a fost anuntata pe pagina de Facebook a comunitatii…

- Inspectia Judiciara efectueaza, incepand de luni, un nou control tematic la Directia Nationala Anticoruptie, a precizat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IJ, Alin Alexandru. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Anda Badea)

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis miercuri sanctionarea disciplinara, prin suspendarea pe o perioada de 6 luni, a judecatoarei Mariana Moncea de la Tribunalul Bucuresti, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Conform surselor citate,…