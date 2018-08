Miting la Cluj-Napoca; circa 50 de vegani au cerut oprirea uciderii animalelor pentru consum Aproximativ 50 de persoane au organizat, sambata, in Cluj-Napoca, un miting si un mars prin care au cerut oprirea sacrificarii animalelor pentru consum.



Ei spun ca oamenii trebuie sa consume vegetale, deoarece acestea contin toti nutrientii necesari organismului uman.



"Scopul acestui mars este de aducere la cunoasterea oamenilor ceea ce li se intampla animalelor, faptul ca sunt exploatate si sunt abuzate intr-un moment in care societatea noastra este indeajuns de dezvoltata astfel incat sa nu mai fim nevoiti sa exploatam animalele, pentru ca putem avea o dieta bazata pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

