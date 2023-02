Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni protesteaza duminica in centrul Chișinaului, la o acțiune organizata de Miscarea Pentru Popor. Participanții cer Guvernului sa achite integral facturile cetațenilor pentru lunile de iarna și scandeaza „Jos guvernarea!”. Potrivit unimedia.info, oamenii poarta in maini pancarte, dar și o…

- Participantii la manifestatia din centrul Chisinaului, organizata de Miscarea Pentru Popor, au cerut ca guvernul Republicii Moldova sa achite facturile pentru lunile de iarna, unii demonstranti cerand demisia executivului, potrivit website-ului de stiri unimedia.info. Protestatarii au scandat „Jos Maia…

- Peste 40 de mii de oameni au umplut astazi centrul capitalei. Oamenii veniți din toate colțurile țarii au reacționat astfel la chemarea Mișcarii Pentru Popor, din care face parte și Partidul „ȘOR”, care obliga Guvernul sa achite integral facturile cetațenilor pentru lunile de iarna. Alți 10 mii de oameni…

- Sute de oameni au participat, astazi, la un flashmob, organizat in fața Parlamentului de catre Partidul „Șor”, membru al Mișcarii Pentru Popor. Asta in timp ce, in legislativ, era examinat programul de guvernare și lista noului Cabinet de miniștri, propuse de candidatul pentru funcția de premier, Dorin…

- Premierul de la Chișinau, Natalia Gavrilița, și-a anunțat vineri demisia din funcție, dupa un mandat de un an și jumatate, ceea ce inseamna caderea intregului guvern al Republicii Moldova. De la ora 13.00, premierul Natalia Gavrilița a susținut o declarație de presa, fara a raspunde intrebarilor jurnaliștilor…

- Parlamentari si sustinatori AUR au mers sa protesteze luni, in fata Guvernului, „fata de lipsa de reactie” a autoritatilor dupa respingerea candidaturii Romaniei la Spatiul Schengen. Protestatarii au fluturat steaguri tricolore, au huiduit si scandat impotriva premierului si a Guvernului. Participantii…

- Viorel Garaz a fost numit in funcția de secretar general al Ministerului Economiei al Republicii Moldova. Candidatura sa a fost aprobata de Cabinetul de Miniștri in cadrul ședinței Guvernului de astazi, 25 ianuarie, transmite tv8.md. Viorel Garaz a activat in perioada 2012 – 2014 in calitate de director…