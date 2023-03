Miting inspirat din „Povestea Slujitoarei” la Londra în sprijinul femeilor din Iran Protestatarii au marșaluit la Londra miercuri (8 martie) – in costume inspirate din romanul și serialul de televiziune „Povestea Slujitoarei” – in sprijinul femeilor din Iran. Moartea lui Mahsa Amini, in varsta de 23 de ani, in septembrie anul trecut, in timp ce se afla in custodia poliției morale din Teheran, a declanșat cele mai mari proteste antiguvernamentale din Iran din ultimii ani, conform Reuters. Prin „ Povestea Slujitoarei” s-a adus un sprijin femeilor din Iran, persecutate, otravite sau ucise in beciurile poliției In ultimele zile, conducatorii clericali ai Iranului s-au confruntat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

