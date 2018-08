Presedintele USR, Dan Barna, a declarat vineri, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca se afla in drum spre Piața Victoriei, precizand totodata ca mitingul diasporei nu este unul politic.

"Da, sunt in drum spre Piața, in cateva minute o sa fiu și eu acolo", a zis Barna, adaugand: "Vom fi acolo pentru a strange semnaturi pentru cele șapte județe care mai trebuie sa ajunga la limita de 200.000 de semnaturi (n.r. pentru initiațiativa Fara penali in funcții publice). Pentru ca este o miza majora pentru Romania".

