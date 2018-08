Miting diaspora. Dacian Cioloș: Am și o idee ”Daca acest miting e un mesaj adresat de diaspora guvernanților, ce-ar fi ca tot acest miting sa se transforme intr-un mesaj pe care diaspora il adreseaza societații romanești? Cei care ne conduc azi nu sunt „cauza" a ceea ce nu merge bine in țara, ci mai degraba „efectul" a ceea ce noi, poate, nu am facut bine. Daca vrem sa fim parte a soluției, haideți sa invațam cat mai bine sa ne adresam unii altora, in societatea romaneasca. Sa nu ne mai limitam la a ne bate cu umbra ignoranței și poate a indiferenței noastre (pentru ca asta sunt cei care au pus mana pe conducerea guvernului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Daca acest miting e un mesaj adresat de diaspora guvernantilor, ce-ar fi ca tot acest miting sa se transforme intr-un mesaj pe care diaspora il adreseaza societatii romanesti? Cei care ne conduc azi nu sunt "cauza" a ceea ce nu merge bine in tara, ci mai degraba "efectul" a ceea ce noi, poate, nu…

- Haos din cauza mitingului diaspora.Nu mai puțin de opt trenuri sunt blocate pe șine la aceasta ora, conform surselor noastre. CFR a informat pe site-ul oficial ca trenul care circula pe ruta Gradinari - Chiajna este blocat din cauza unei defecțiuni. Pe site-ul CFR se arata ca alte opt…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a spus marti, referitor la mitingul romanilor din strainatate anuntat pe 10 august in Piata Victoriei, ca acesta este o chestiune normala, dar ar trebui sa fie mai bine facuta organizarea unor astfel de manifestatii, deoarece pot duce la "perturbarea traficului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat marti, referitor la mitingul romanilor din strainatate anuntat pe 10 august in Piata Victoriei, ca acesta este o chestiune normala, dar ar trebui sa fie mai bine facuta organizarea unor astfel de manifestatii, deoarece pot duce la “perturbarea…

- "Am incurajat prezenta oricarui membru al PNL, in special din diaspora, care este prezent in Bucuresti si colegii mei care vor sa participe, simpatizantii PNL. Fiind vorba de un miting anti-PSD am incurajat membrii si simpatizantii PNL sa participe la acest miting", a spus Ludovic Orban, potrivit…

- Pentru data de 10 august este anuntat un mare miting in Bucuresti la care ar trebui sa participe 1 milion de persoane din Diaspora. Insa pe Facebook este o mobilizare generala, urmand ca in capitala sa ajunga si cei care au ramas in tara, dar care sunt nemultumiti de actuala conducere. Si iesenii sunt…

- PSD vrea sa organizeze un miting pentru sustinerea premierului Viorica Dancila in 9 iunie, au declarat surse din partid pentru News.ro . Potrivit acelorasi surse, detaliile organizatorice, inclusiv locul de desfasurare, ar urma sa fie stabilite in cursul acestei saptamani, cand este asteptat si anuntul…

- Ponta il critica pe Orban pentru plangerea penala pe care a depus-o, joi, pe numele premierului Viorica Dancila și a președintelui PSD Liviu Dragnea. ” Guvernul Dancila trebuie schimbat doar prin mijloace politice democratice, pentru incompetența”, a spus fostul premier, intr-o postare pe Facebook. Daca…