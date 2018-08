Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.500 de oameni scandeaza pe strazile din Sibiu impotriva PSD si a Guvernului Dancila, oamenii spunand ca au iesit la protest pentru sustinerea mitingului Diasporei, din Piata Victoriei. Alti 2.500 de protestatari sunt la Cluj-Napoca, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Manifestatii la care participa sute de protestatari au loc vineri seara, in jurul orei 19,00, in unele orase din tara cum ar fi Sibiu, Brasov, Iasi si Bistrita. Peste 2.000 de oameni s-au strans vineri seara, in Piata Unirii din Sibiu, la mitingul Diasporei, majoritatea fiind cu steaguri si vuvuzele.…

- „Romanii din diaspora protesteaza pe 10 August la Bucuresti. Chemam alaturi de noi pe fratii nostri din tara care demonstreaza fara oprire impotriva coruptiei de mai bine de un an. Suntem impreuna! CONTINUAM LUPTA IMPOTRIVA CORUPTIEI! Nu renuntam la democratie! Aparam statul de drept! Nu vom lasa…

- Peste 150 de angajati ai companiilor E.ON din Romania si-au dovedit solidaritatea cu persoanele aflate in suferinta, donand sange in cadrul campaniei #missingtype, desfasurata in perioada 11 iunie - 15 iunie, in preajma Zilei Mondiale a Donatorului de Sange. Cei 70 de litri donati cu acest prilej pot…

- Comisia Europeana urmarește cu atenție și ingrijorare ce se intampla in Romania privind adoptarea Codul de Procedura Penala. Purtatorul de cuvant al CE reitereaza ca lupta impotriva corupției trebuie sa fie in continuare o prioritate pentru țara noastra. ”Comisia urmarește cu atenție și ingrijorare…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in Cluj, Sibiu, Timisoara si Iasi impotriva modificarilor adoptate la Codul de procedura penala, scandand lozinci impotriva Guvernului si a PSD. Si in Bucuresti, peste 4.000 de oameni au protestat in Piata Victoriei, informeaza Agerpres. Peste 2.000 de persoane…

- Mai multe proteste au loc in tara fata de modificarea codurilor penale. La Brașov, peste o mie de persoane sunt in strada și scandeaza lozinci anti PSD. Oamenii scandeaza lozinci precum ”Hotii, Hotii”, ”DNA, sa vina sa va ia”, ”Justitie, nu coruptie”, Dragnea, nu uita, tara asta nu e a ta”, ”PSD, ciuma…

- Jandarmeria Romana a anuntat ca sase persoane au fost duse la sectia de politie, in urma protestelor din Piata Victoriei . Totodata, au fost date amenzi de peste 9.000 de lei pe durate manifestatiilor care au avut loc sambata seara, in fata Guvernului. “Un numar de sase persoane au fost conduse la sectia…