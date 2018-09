Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de persoane participa, duminica, la un miting in parcul Izvor din Capitala, pentru a cere votarea legii offshore deoarece, spun ei, demersul i-ar aduce Romaniei peste 50% din valoarea resurselor sale, in caz contrar, paguba ar fi de miliarde de dolari in urmatorii 20 de ani.„In primul…

- Peste 100 de persoane participa, duminica, la un miting in parcul Izvor din Capitala, pentru a cere votarea legii offshore deoarece, spun ei, demersul i-ar aduce Romaniei peste 50% din valoarea resurselor sale, in caz contrar, paguba ar fi de miliarde de dolari in urmatorii 20 de ani.

- Un nou protest anti-guvernamental are loc duminica seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a treia zi consecutiv. Manifestatia a fost anuntata pe Facebook, iar participantii la protest spun ca nu vor pleca din fata Guvernului pana cand actualul Executiv nu isi da demisia. Politia Rutiera a instituit…

- Un nou protest anti-guvernamental este anuntat sa aiba loc duminica seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a treia zi consecutiv. Manifestatia a fost anuntata pe Facebook, iar participantii la protest spun ca nu vor pleca din fata Guvernului pana cand actualul Executiv nu isi da demisia.

- Jandarmeria spune ca si la protestele anuntate pentru sambata seara in Capitala pot aparea persoane agresive care sa incerce deturnarea manifestatiei. „Protestatarii pasnici sa se delimiteze de cei violenti, sa faca un pas in spate pentru ca si aseara au fost folositi ca scut de protectie de huliganii…

- Romanii din diaspora se strang astazi in Piata Victoriei, la mitingul anti-PSD. Aproximativ 1.000 de protestatari erau, la orele dupa-amiezii, in Piața Victoriei. Înainte să ajungă la Bucureşti, cei întorşi în ţară au protestat în mai multe oraşe.…

- Romanii din diaspora se strang astazi in Piata Victoriei, la mitingul anti-PSD. Aproximativ 1.000 de protestatari erau, la orele dupa-amiezii, in Piața Victoriei. Înainte să ajungă la Bucureşti, cei întorşi în ţară au protestat în mai multe oraşe.…

- Romanii din diaspora protesteaza, vineri, impotriva Guvernului, Piata Victoriei din Capitala fiind punctul central spre care s-au indreptat inca de joi seara manifestantii. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO ORA 13.46 Protest Diaspora/ Peste 200 de persoane scandeaza in fata sediului Guvernului…