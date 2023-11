Stiri pe aceeasi tema

- Un miting pentru eliberarea israelienilor rapiti de Hamas are loc joi dupa amiaza, in centrul Capitalei, iar ambasadorul Israelului in Romania, Reuven Azar, prezent la eveniment, a declarat ca Statul Israel va distruge Hamas si va aduce acasa ostaticii rapiti, potrivit news.ro.Peste o suta de persoane…

- Cateva sute de persoane au participat, ieri, la un protest pro-palestinian in Piata Universitatii din Bucuresti, fara a se inregistra incidente. Participantii au fluturat steaguri palestiniene si au scandat lozinci precum: "Opriti macelul" sau "Jos ocupatia". Ei au precizat ca sprijina civilii blocati…

- Un miting de protest fata de situatia din Fasia Gaza are loc, la aceasta ora, in Capitala. Protestul este organizat de Asociatia Comunitatii Palestiniene din Romania, in Piata Universitatii,. La miting sunt prezente aproximativ 100 de persoane, conform News.ro. Protestatarii au drapele palestiniene…

- Asociatia Comunitatii Palestiniene din Romania organizeaza sambata, in Piata Universitatii, un miting de protest fata de situatia din Fasia Gaza. La miting sunt prezente aproximativ 100 de persoane, conform News.ro.Protestatarii au drapele palestiniene și scandeaza ”Free Palestine”. ”Palestina libera”,…

- Asociatia Comunitatii Palestiniene din Romania organizeaza sambata, in Piata Universitatii din Capitala, o adunare publica, in semn de solidaritate cu poporul palestinian, potrivit Agerpres.Jandarmeria Capitalei, alaturi de celelalte institutii cu atributii in domeniu, va lua masuri pentru asigurarea…

- Sambata va avea loc un miting de solidaritate cu poporul palestinian in București, in contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu. Intre timp, autoritațile romane au sporit deja masurile de securitate pentru mai multe obiective din Bucuresti. “Sambata, 21 octombrie, de la ora 16:00 la ora 18:00 in…

- Un miting de solidaritate cu poporul palestinian va avea loc maine, in Piața Universitații, de la 16:00 la 18:00. Autoritațile sunt in alerta, iar masurile de securitate pentru mai multe obiective din Capitala au fost sporite.

- Sambata, in Piața Universitații, va fi un miting de solidaritate cu poporul palestinian. Astfel, autoritatile au sporit masurile de securitate pentru mai multe obiective din Bucuresti. “Sambata, 21 octombrie, de la ora 16:00 la ora 18:00 in Piața Universitații, denunțam complicitatea la crimele comise…