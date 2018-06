Miting de amploare pentru susţinerea principalului opozant al preşedintelui Erdogan Organizatorii au anuntat ca 2,5 milioane de persoane au participat la aceasta manifestatie, insa infromatia nu a putut fi confirmata din surse independente. Potrivit unor analisti, Muharrem Ince ar putea sa-l infrunte in al doilea tur, pe 8 iulie, pe Erdogan, in cursa pentru cea mai inalta functie in stat. ”Erdogan este o persoana obosita si singuratica (...), un om arogant care nu are respect fata de poporul sau”, a lansat Ince in fata multimii, potrivit news.ro



Erdogan este cel mai popular politician in Turcia si ar urma sa se claseze primul in scrutinul prezidential, insa…

Sursa articol si foto: rtv.net

